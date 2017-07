Zand, zand, zand

Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk vormen samen Atelier NL, en werden onlangs benoemd tot ambassadeur van Dutch Design Week 2017. En laat dit nu precies samenvallen met de lancering van hun nieuwste project 'To See a World in a Grain of Sand'.

Al sinds 2010 verzamelen ze 'wild' zand van duinen en stranden, bergen en groeven om er uniek glas van te maken. Voor dit nieuwe project willen ze nog veel meer zand bijeenbrengen. Hoe meer hoe liever. Daarom roepen ze iedereen op om mee te helpen.

Van kinderen, kunstenaars en wetenschappers tot buurtbewoners, reizigers en dromers: zand is welkom van iedereen en uit alle windstreken. Ken je een plek waaraan je specifieke herinneringen koestert? Of ga je deze zomer naar een speciale locatie? Vul daar een klein flesje met zand en stuur het op! Atelier NL smelt al deze zandsamples om tot glas. Wie mee doet, draagt bij aan een doorlopend gesamtkunstwerk dat een rijk assortiment aan kleuren en texturen van over de hele wereld gaat bevatten. Wil je zelf ook een omgesmolten exemplaar ontvangen van jouw zand? Dat kan je dat via hun site bestellen.

Workshops "Als wij een strand zien, dan zien we een goudmijn." Het Nederlandse ontwerpersduo achter Atelier NL onderzoekt al jaren hoe het simpele aarde kan omzetten in verf en in gebruiksvoorwerpen. Hun credo? "Think global, dig local." Nest-medewerkster Leen Creve ging met hen op stap in Hasselt. Op zoek naar goud. Haar verslag lees je hier.

Met dit project willen ze de verbindingen tussen mensen en de rijkdommen van de aarde zichtbaar maken: "Zand draagt, als alomtegenwoordige natuurlijke grondstof, heel veel kennis over de aarde in zich. Kennis die we niet altijd beseffen omdat zand zo gewoon is. Maar wij hebben geleerd dat ieder schepje zand niet alleen persoonlijke verhalen over ons leven van nu bloot kan leggen, maar ook de collectieve geschiedenis van de mensheid op aarde kan schetsen. Aan de hand van alle bijdragen die we met deze oproep van vele mensen hopen te krijgen, willen we een begin maken om het universele verhaal dat in ieder zandkorreltje verborgen zit te vertellen", aldus de dames van Atelier NL.

Tijdens Dutch Design Week (21-29/10 2017) zijn de resultaten van het tot glas omgesmolten zand in een grote overzichtsexpositie te zien.

Meer info over het project, over het opsturen en hoe een omgesmolten stukje glas van jouw zand kan bestellen vind je op de website van AtelierNL.