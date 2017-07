Vogelbescherming op toer

De naam 'Vogelbescherming Vlaanderen' klinkt je wellicht niet onbekend in de oren. Maar weet jij precies waarvoor de organisatie staat? Of welke acties ze organiseert? Kennismaken kan op een van de infoavonden of -namiddagen die de komende weken plaatsvinden. Iedereen met interesse voor vogelbescherming en natuur is er welkom. Op elke locatie wordt ook een special guest verwelkomt die meer vertelt over een specifiek thema. Dit zijn de data en onderwerpen.

Provincie Oost-Vlaanderen

Zaterdagavond 15 juli 2017, 19-22 uur, Bezoekerscentrum Molsbroek.

Special guest: Johannes Jansen, medeoprichter Batumi Raptor Count, toont in woord en beeld waarom Georgië een paradijs is voor roofvogelliefhebbers en hoe toerisme roofvogels beschermt.

Provincie West-Vlaanderen

Vrijdagavond 21 juli 2017, 19-22 uur, VOC-Oostende.

Special guest: Johannes Jansen (zie hierboven).

Provincie Limburg

Zaterdagnamiddag 29 juli 2017, 14-17 uur, Natuurhulpcentrum Opglabbeek.

Special guest: Ruben Evens, bioloog aan UHasselt, speurde samen met Frederik Thoelen naar de 'bigfoot' onder de nachtzwaluwen in Ethiopië.

Provincie Antwerpen

Zaterdagavond 19 augustus 2017, 19-22 uur, Boshuis Ravels.

Special guests: Cees van Kempen maakt genomineerde natuurfilms voor IWP Wildlife Productions in binnen- en buitenland. Hij toont enkele van zijn meesterwerkjes. Tim Hofmeester, gedragsecoloog aan de Wageningen University & Research (WUR), ontdekte een verrassend effect van de vos op de verspreiding van teken en de ziekte van Lyme.

Provincie Vlaams-Brabant

Zaterdagavond 26 augustus 2017, 19-22 uur, Bezoekerscentrum Webbekomsbroek.

Special guest: Louis-Philippe Arnhem komt vertellen over zijn meest geliefde vogelsoort: de gierzwaluw.

Extra informatie vind je op de website, waar je je ook kan aanmelden voor een van deze avonden.