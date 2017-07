Vlinderbarometer

'Meeste dagvlinders beleven een topjaar' kopte De Standaard gisteren op hun website. Ik moet bekennen: in mijn kleine, half verwilderde stadstuin is daar weinig van te merken. Deze zomer heb ik er nog niet veel vlinders gespot, dat enkele koolwitje daargelaten. Toegegeven: ik ben ook niet dagelijks in mijn tuin, dus wellicht heb ik daardoor vele vlinders gemist.

Gesignaleerd: kleine vuurvlinder

Dat het een goed jaar is voor dagvlinders, mag blijken uit de gegevens van waarnemingen.be. Spot je een zeldzame vlinder of vogel, dan kan je dat via deze site (mits je kan inloggen) melden en signaleren aan collega-natuurliefhebbers. Het gaat trouwens niet alleen over vlinders of vogels, ook zoogdieren, paddenstoelen, libellen... kortom alle bijzondere waarnemingen over flora en fauna komen er aan bod. Uit al die meldingen leer je bijvoorbeeld dat vandaag (woensdag 26/07) naast dagpauwogen en landkaartjes ook een oranje luzernevlinder, kleine vuurvlinder, een koninginnepage, een icarusblauwtje en een kleine parelmoervlinder zijn gesignaleerd.

Wist je dat... ... er 48 soorten dagvlinders in ons land voorkomen? Dat waren er vroeger 67. Bijna een derde van onze inheemse vlinders is dus al uitgestorven. Nachtvlinders zijn er veel meer, meer dan 2300 soorten. Meer weetjes over vlinders vind je op natuurpunt.be.

Barometers voor de natuur

Al die gegevens samen geven een beeld van de huidige vlinderpopulatie. Eigenlijk kan je stellen dat de website een soort van barometer is die vertelt hoe goed (of hoe slecht) het gaat met de natuur in ons land. Ook het jaarlijkse vlindertelweekend van Natuurpunt is zo'n barometer. Door massaal, één weekend lang en in heel Vlaanderen, de vlinders in tuinen te tellen, krijg je een stand van zaken op dat ene moment. Door dit jaarlijks te herhalen zie je verschuivingen: meer dagpauwogen of juist minder? Meer koninginnepages? Minder koolwitjes? ... Hoe meer mensen meetellen, hoe beter, want hoe meer gegevens er zijn, hoe nauwkeuriger de situatie kan worden ingeschat.

Tellen maar!

Op 5 en 6 augustus is het weer zover: dan organiseert Natuurpunt het Grote Vlinderweekend en wordt iedereen uitgenodigd om de aanwezigheid van vlinders in de tuin te observeren en de aantallen door te geven via het online telformulier. Op de site vind je enkele handige hulpmiddelen zoals een zoekkaart die je helpt om de verschillende vlinders te herkennen en een telformulier. Dat laatste kan je ook afhalen bij de verschillende vestigingen van Dille & Kamille. Je kan er meteen ook een zakje bloemenzaden meenemen: 2 euro van elk verkocht zakje gaat naar Natuurpunt voor de bescherming van bloemrijke graslanden en weides.