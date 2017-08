Ze vliegen rond bij nacht en ontij, met behoorlijk wat snelheid en in onvoorspelbare bochten. Alleen dat al maakt dat veel mensen er schrik van hebben. Ten onrechte. Want vleermuizen vliegen niet in je haar, veranderen niet in vampiers en zijn niet agressief. Hoewel er wereldwijd meer dan 1000 soorten vleermuizen bestaan, komen er in Vlaanderen slechts 17 voor. In heel België tellen we 21 soorten, waarvan er 13 met uitsterven bedreigd zijn.

In de winter houden ze een winterslaap op een verborgen plekje. In de zomer zijn onze vleermuizen actiever en kan je ze gemakkelijker opmerken. Sommige soorten zoeken onderdak in gebouwen, andere bevolken holle bomen. In ons land zijn vleermuizen en hun verblijfplaatsen wettelijk beschermd. Je mag ze met andere woorden niet verstoren, vangen of doden. Ook het vernietigen of onbereikbaar maken van hun verblijfplaats is bij wet verboden.

Die wettelijke bescherming alleen is niet voldoende om de populaties levensvatbaar te houden. Speciale acties, zoals het inrichten van zolders, kunnen de overlevingskansen van vleermuizen vergroten.

Onbekend is onbemind

Om meer mensen warm te maken voor de vleermuis organiseren Natuurpunt en andere organisaties de komende weken lezingen en wandelingen met een batdetector. Hoogtepunt is de Europese Nacht van de Vleermuis, die dit jaar op 25 en 26 augustus plaatsvindt. Maar ook daarvoor en daarna zijn er activiteiten die de aandacht vestigen op deze vliegende zoogdieren.

Zo kan je op 14 augustus in Mortel al deelnemen aan een wandeling 'Op jacht naar vleren' en op 18 augustus is er een begeleide wandeling in het Waasland.

Op 19 augustus is er een vleermuizenavond in het provinciaal groendomein Rivierenhof (bij Antwerpen). Er is een wandeling voor kinderen en eentje voor volwassenen. Gratis, maar vooraf inschrijven is wel verplicht (via 03 360 52 18). Meer info vind je op de website van de provincie Antwerpen.

Heb je deze wandelingen gemist, dan kan je het weekend daarna terecht op verschillende plaatsen in Vlaanderen: Heusden-Zolder, Oostende, Beersel en Rijkevorsel, maar ook in Bornem, Aalst, Diest, Lubbeek en andere plaatsen. Meestal gaat het om begeleide avond- of nachtwandelingen waarbij je op pad gaat met een batdetector en een specialist ter zake al je vragen beantwoordt.

Op de website van Natuurpunt vind je alle details van deze wandelingen.