Verrassende uitstapjes voor de kids

Met de huifkar naar het strand

Voor wie tijdens de zomermaanden naar de kust trekt, is een bezoek aan NAVIGO Nationaal Visserijmuseum een aanrader. Je maakt er kennis met de Vlaamse vissersfamilie, de heroïsche IJslandvaarders en de garnaalvissers te paard. Op 27 juli (om 9 uur) en op 16 augustus (om 12.45 uur) kan je het museumbezoek combineren met een huifkartocht die start aan de balie van NAVIGO.

Samen met de garnaalvissers gaat het richting strand en onderweg zorgt het museumteam voor deskundige uitleg. Eenmaal op het strand kan je de garnaalvisserij van dichtbij meemaken. Die wordt beoefend bij laag tij en het is een unieke ervaring om de garnaalvissers aan het werk te zien. Ze dragen een gele oliejekker, hoge laarzen en ze hebben een zuidwester op het hoofd. De robuuste paarden zwoegen tot aan de borst door de golven.

Neem je eigen laarzen mee en een handdoek opdat je van dichtbij kan zien wat er in de netten is gevangen. Daarna wacht de fijnproevers een waar genot want op het Museumplein worden de garnalen gekookt en kan je ze uiteraard ook proeven. Heerlijk vers! Intussen kan je bij de garnaalvissers terecht met al je vragen dit eeuwenoude ambacht.

Opgelet, het aantal plaatsen voor de huifkartochten is beperkt. Snel inschrijven is de boodschap via onthaal@navigo.be of 058 51 24 68. Prijs: 15 euro voor volwassenen, 10 euro tot 18 jaar. Deelnemers aan deze uitstap hebben ook toegang tot het museum en kunnen de expo 'Onze Vissers - Het DNA van het Zilte Leven' bezoeken.

WonderBoekenFestival

Vorig jaar stampten vier vaders WonderWeekend uit de grond, een uniek gezinsfestival in de Plantentuin van Meise. Ook dit jaar krijgen 1000 gezinnen de kans om één nacht (18-19/08 of 19-20/08) in de Plantentuin te overnachten en samen tal van unieke activiteiten te beleven. Nieuw op het programma is het WonderBoekenFestival: vijf kinderboeken komen letterlijk tot leven. We willen uitgeverijen en auteurs van kinderboeken uitdagen om verder te denken dan papier," vertelt Jesse Van de Kerckhove, de curator van het eerste WonderBoekenFestival. "Je kan zoveel meer doen met een kinderboek, en dat willen we graag samen bewijzen." Jesse is in 2014 verkozen tot 'Beste Boekenjuf van Vlaanderen' en mocht in opdracht van WonderWeekend vijf WonderBoeken selecteren. Rond elk boek werd een originele beleving uitgewerkt die tijdens WonderWeekend te zien zal zijn.

Zo zal tijdens WonderWeekend het tekenverhaal 'Circusnacht' door de auteur ter plaatse tot leven gewekt worden op een reuzescherm. Ook kunnen de metershoge mysterieuze prenten uit het boek 'Naturama' met een magisch brilletje afgespeurd worden naar verborgen dieren en planten. Daarnaast kan vanuit de kasteeltoren met een verrekijker 'Wally' gezocht worden op een levensgrote 'Waar Is Wally?' prent die in de kasteelvijver van de Plantentuin drijft.

Meer informatie over de selectie en beleving van de vijf WonderBoeken en het volledige programma van WonderWeekend zijn te vinden op de website. Boek tijdig je slaapplekje in een van de kartonnen tenten via www.wonderweekend.be. Prijs: 75 euro voor volwassenen, 40 euro voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.