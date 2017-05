Tussen torens en kantelen

Veel te weinig bekend zijn ze, de vele kastelen en de authentieke abdijen van het Brugse Ommeland. Maar tijdens dit Kastelen- en Abdijenjaar krijg je tot 30 november de kans om ze te ontdekken. Niet alleen de bekendere zoals Kasteel Ryckevelde of de Abdijschuur Ter Doest, ook locaties die privébezit zijn en daardoor zelden of nooit publiek toegankelijk zijn. Zoals het Kasteel van Male of het Kasteel van Oostkerke. Op tal van plekken worden allerlei activiteiten georganiseerd, een hele zomer lang tot diep in de herfst. Een greep uit het aanbod.

Open dagen

Een kijkje nemen achter de schermen van de Abdij Ten Putte, het Kasteel van Male of Kasteel De Herten: exclusief dit jaar gaan de deuren van een tiental kastelen en vier abdijen open voor een uniek bezoek. Vooraf inschrijven is wel nodig.

Picknicken

In vijf kasteelparken en abdijtuinen kan je op bepaalde dagen genieten van een picknick met 100% West-Vlaamse producten. Een hoeveproducent zorgt voor een goed gevulde picknickmand. Tijdig reserveren is de boodschap!

Midzomer Zen

Op de Internationale Yogadag kan je deelnemen aan yoga-initiaties in een kasteelpark of abdijtuin. Inschrijven is nodig.

Fietsen

Ter gelegenheid van dit Kastelen- en Abdijenjaar werden vijf nieuwe knooppuntenfietsroutes uitgewerkt, waarbij je telkens op zoek gaat naar verborgen pareltjes. Ze variëren in lengte van 39 tot 50,5 km. Via de website kan je een beschrijving downloaden. Wil je een tikkeltje extra? Kies dan voor een van de vijf fietszoektochten. Deelnemen kan nog tot september.

Het verdwenen zwaard

Het zwaard verdwijnt en duikt op bij verschillende kastelen en abdijen. Elke twee à drie weken verdwijnt het opnieuw... Een tip op de site helpt je het te vinden. Wie het zwaard vindt, moet een foto van zichzelf met zijn of haar gezelschap nemen bij het zwaard en posten op de facebookpagina. De leukste foto's vallen in de prijzen.

En verder...

Vélo Baroque: Oude Muziek gecombineerd met een fietstocht (13/08)

Concerten en optredens op verschillende locaties

Happen en Trappen met start aan de Abdij van Zevenkerken en het Kasteel van Loppem als eindpunt.

Apero Chateau, een pop-up zomerbar bij het Kasteel Di Coylde in Beernem

Fiat 500 jaar: oldtimers en vintage Fiats doorkruisen het Brugse Ommeland

Middeleeuws feest in het kasteel: feestelijke afsluiter van het jaar (onder voorbehoud)