Tall Ships Races opnieuw in Anwerpen

Tussen 7 en 10 juli kan je in de omgeving van de Scheldekaaien en het Eilandje tientallen unieke zeilschepen van over de hele wereld bewonderen. De schepen nemen deel aan de zestigste editie van The Tall Ships Races. Die brengt hen van Antwerpen over Lissabon en Cádiz naar La Coruña. Sommige schepen - zoals de Dar Mlodziezy, Statsraad Lemkuhl, de MIR en de Gulden Leeuw - zijn trouwe bezoekers. Daarnaast zijn er ook schepen die Antwerpen voor het eerst naar Antwerpen komen, zoals de Venezolaanse Simón Bolívar en de Mexicaanse Cuauthémoc.

Zeiltraining

The Tall Ships Races worden georganiseerd door Sail Training International. Deze non?profitorganisatie helpt jongeren zich verder te ontwikkelen door zeilervaring op te doen, ongeacht hun nationaliteit, cultuur, geloof, geslacht of sociale achtergrond. De 50 schepen hebben samen 4.000 trainees en 40 officieren uit maar liefst dertig verschillende landen aan boord. Ook België is vertegenwoordigd. Aan The Tall Ships Races nemen bijna 100 Belgische trainees deel. Een 80?tal daarvan, allen tussen 15 en 25 jaar, is verenigd in de Young Belgium Crew. Daarnaast racen er ook 2 schepen onder de Belgische vlag: de Rupel en de Tomidi. 2 andere Belgische schepen zijn wel in Antwerpen te zien maar racen niet mee. Het gaat om de Nele die dient als persboot en de Zenobe Gramme, een zeilschip van de Belgische marine dat dienst doet als school? en trainingsschip voor officieren en onderofficieren.

Sfeer op de kaaien

De komst van The Tall Ships Races gaat hand in hand met enkele bezienswaardige tradities. Zo is er op vrijdag de Crew Parade doorheen de stad. Duizenden bemanningsleden, gekleed in hun officiële uniformen, vertrekken dan op de Grote Markt en paraderen via de Kaaien naar het MAS. Bij vertrek (op zondag) is er dan weer de Parade of Sail, de imposante uittocht van de tall ships waarbij alle schepen één voor één de Schelde afvaren, Antwerpen achter zich laten en koers zetten naar het zuiden.

Maar vier dagen lang krijg je uitgebreid de kans om de schepen te bewonderen. Vanop de wandelboulevard. Maar tussen 10 en 18 uur kan je tijdens de 'open dek' ook echt aan boord gaan kijken. Of je kan ervoor kiezen om het hele spektakel vanop het water mee te maken. Op de kades kan je genieten van muziek, optredens, vuurwerk, allerlei randanimatie en een hapje en een drankje.

Het volledige programma vind je op de website.