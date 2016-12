Wie heeft als kind aan onze Belgische kust niet een winkeltje gemaakt en papieren bloemen verkocht voor schelpen? De hele familie was ermee in de weer: pa om een kuil te graven met een mooi uitstalraam, ma om mee bloemen te maken en iedereen om alvast wat schelpjes te rapen. De mooiste bloemen waren de duurste: een handvol kleine schelpjes of enkele mooie grote. En de dagprijs kon wel wat variëren naargelang het aanbod.

De erfgoedcel Kusterfgoed zet met de actie 'strand in bloei' een hele zomer lang deze traditie in de schijnwerpers. Zo kan je foto's van je mooiste, gekste of meest bijzondere bloemen of kraampjes delen op de website of via sociale media met de #strandinbloei. Je kan er overigens iets mee winnen: de twintig foto's met de meeste likes krijgen een pakketje postkaarten met hun eigen ingezonden foto toegestuurd.

Verder worden op verschillende plaatsen (o.a. in Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge) zijn er workshops waar jong en oud leren hoe je zo'n papieren bloem in elkaar knutselt.

Tip: geen tijd voor of geen zin in een workshop? Vorig jaar verscheen bij Manteau het boekje 'Zelf de mooiste strandbloemen maken' van Karin Van Hoorick. Daarin vind je de klassiekers maar ook enkele heel verrassende ontwerpen waarmee je zeker scoort op het strand.

Met dit project wil Kusterfgoed ook in het verleden duiken. Via historisch onderzoek en praatnamiddagen wil men op zoek gaan naar de oorsprong, de verspreiding en de beleving van dit strandritueel. Bestaan de strandbloemenwinkeltjes écht enkel aan onze kust, of is er in het buitenland iets gelijkaardigs te vinden? En met welke pasmunt wordt in de verschillende badsteden betaald? Een dozijn couteautjes of liever een handje schelpen? Voor dit historische luik is men nog volop op zoek naar historische bronnen en oude foto's van bloemen en bloemenkramen.

De resultaten van het volledige project worden gebundeld in een krantje dat in september wordt gepubliceerd en gratis te bestellen zal zijn via de website.