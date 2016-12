Speuren in de natuur

De kids op ontdekkingstocht sturen. De natuur in, zoveel mogelijk buiten zijn. En wat blijkt? Je hoeft er niet eens zo heel ver voor te gaan om een stukje natuur te vinden.

1/ Het mooiste van de drie is 'Het bijzondere beestjesboek' van Yuval Zommer (uitgegeven bij Lemniscaat, 14,95 euro). Eigenlijk is het een groot kijkboek met korte stukjes tekst. Eenvoudige zinnen en grote letters maken dit boek geschikt voor de jongste natuurondekkers. Uitgangspunt is telkens een vraag die vele kinderen zich stellen bij de wereld van de insecten.

Hoeveel stippen heeft een lieveheersbeestje? Zijn beestjes bang voor het donker? Hoe bewegen regenwormen? Waarom lijkt een wandelende tak op een tak? Lijkt een babybeestje op zijn ouders? Waarom zoemen bijen zo? Heeft een duizendpoot echt duizend poten? ... Deze en nog veel meer vragen komen aan bod en worden aan de hand van prenten uitgelegd. Verder fungeren de grote illustraties ook als zoekplaten. Pret verzekerd!

2/ Kan een boek gezellig zijn? We denken van wel en 'Roots Natuur doe-boek' (Fontaine Uitgevers, 17,95 euro) is er zo eentje. Het bevat een leuke mix van kleurplaten, spelletjes en weetjes. Ook hierin komen de kleine beestjes aan bod, maar niet alleen.

De auteurs hebben het ook over de vele soorten vogeleieren, over geweien, over kikkers en vissen, over sporen in de modder... Jonge lezers worden op allerlei manieren aangezet om de natuur te onderzoeken en dingen als boombladeren, schelpen en vogelveren te verzamelen. Beslist een aanrader.

3/ Het mafste en actiefste is 'Het Wildste boek voor Buiten' van Floortje Zwigtman (Uitgeverij Luitingh Sijthoff, 14,99 euro). Het heeft een heel aparte benadering en is duidelijk bedoeld voor oudere kinderen. Zwigtman neemt de jongelui mee op wildpluktocht en schotelt ze een oermaaltje voor. Ze daagt ze uit om eens de beest uit te hangen en om zelf bloemenbadzout te maken.

Er is het speurspel 'Wie vermoordde Frida Fazant?' en de 'enige echte grote-survival-quiz'. Ook leuk: een vogelnest bouwen, 50 meter eiwaggelen en andere dierensporten, en je eigen wandelstaf maken. Dit is echt een van die boeken die tieners anders naar de natuur leren kijken.