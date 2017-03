Special Kust, de gids voor een geslaagde vakantie aan zee

Er was een tijd dat je alleen in de zomer naar zee afreisde en dag na dag naar het strand trok. Maar de Belgische Kust heeft komaf gemaakt met dat idee. Ook in de paasvakantie valt er vanalles te beleven en wie genoeg heeft van zonnekloppen en pootjebaden, kan op het strand paardrijden, windsurfen, kitesurfen, zeilwagenrijden, aan yoga doen, noem maar op. Of gewoon genieten van een lekker drankje nestelen in een van de vele beachbars: als de zon een beetje meewil waan je je in de tropen!

In deze Special hebben we een en ander uitgetest, lijsten we de leukste bars en de lekkerste viswinkels op, we koken met de vangst van de dag en ontdekken we de wereld achter de kustlijn.

En last but not least: we serveren je een uitgebreide agenda met tientallen ideeën voor een ontspannend verblijf aan zee.