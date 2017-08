Slijpen, scheren en vlechten

Het MOT (Museum voor de Oudere Technieken) is een technisch museum verdeeld over drie locaties in Grimbergen. Alles draait hier rond de kracht van spieren, water en wind en dat merk je ook in de tentoonstellingen. Die gaan over dagdagelijkse zaken, zoals de was en de plas of het gebruik van hout. Je kan er gewoon gaan rondkijken, maar tijdens de zomermaanden word je ook uitgenodigd om de handen uit de mouwen te steken.

Reis naar het Oude Rome

Onder het motto 'Zomeren in het Mot' kunnen kinderen (met papa, mama, oma en opa) de hele maand augustus deelnemen aan een mini-workshop. Dit jaar reizen ze daarvoor terug naar het Oude Rome. Volgende thema's staan op het programma: mozaïek (3-6 jaar, 10 uur) en wasbord (6-12 jaar, 14 uur) op maandag, Romeinse lekkernijen (3-12 jaar, 10 en 14 uur) op woensdag, olielampen (3-6 jaar, 10 uur) en bordspel (6-12 jaar, 14 uur) op vrijdag. Vooraf inschrijven is niet nodig. En natuurlijk kan je ook op zoek gaan naar de Schat van Vlieg of speuren met Molly de Mot.

Slijpen, scheren en andere technieken

Wil je je als volwassene verdiepen in een van de bijna verloren gegane technieken? Dat kan ook. Op regelmatige tijdstippen vinden er themaworkshops plaats. Nog op het programma deze zomer:

Manden vlechten, 5 en 19 augustus, hele dag (60 euro)

Brood bakken in een houtgestookte bakoven, 5 en 19 augustus, halve dag (15 euro)

Zelf messen slijpen, 2 september, halve dag (30 euro)

Slijpen voor klompenmakers, 30 september, halve dag (30 euro)

De kunst van het klassieke scheren, 16 september, halve dag (60 euro)

Zuurdesembrood bakken in een houtgestookte bakoven, halve dag (15 euro)

Vooraf inschrijven is wel nodig. Dat kan telefonisch of via mail: 02 270 81 11, info@mot.be.

Meer info over deze en andere workshops vind je op de website.