Rondreizende meeuw

Meeuwen zijn er altijd aan de kust, ook in de zomer. Je ziet ze over het water zweven, landen in de branding, op uitkijk staan op golfbrekers, staketsels... Maar je vindt ze ook op trappen en kaaien, zeedijken en pleinen. En heel dikwijls bij de vuilnisbakken. Want meeuwen zijn ook opportunisten: als ze een gratis maaltje kunnen meepikken, doen ze dat ook.

Omdat dat laatste ook erg opvalt, wordt er soms gesproken van een 'meeuwenplaag' en 'meeuwenoverlast'. Maar is dat wel terecht? En wat weten we eigenlijk over die sierlijke witte en majestueuze zilvergrijze vogels?

Misverstanden

Om allerlei misverstanden en onwaarheden over de meeuwen aan de kust uit de wereld e helpen, reist de Provincie West-Vlaanderen nu rond met een reuzenmeeuw: 2 meter breed, 3,5 meter hoog en 6,3 meter lang doet ze verschillende locaties in de tien kustgemeenten aan. Het kunstwerk wordt begeleid door een deskundige van het vogelopvangcentrum. Die zal de geïnteresseerde bezoekers een antwoord geven op hun vragen over meeuwen.

Voederen is verboden

Jaarlijks broeden er meer dan 1000 koppels zilvermeeuwen en 1500 koppels kleine mantelmeeuwen verspreid over de kust. De grootste kolonie is terug te vinden in de voorhaven van Zeebrugge, maar ook verschillende platte daken in de kustgemeentes vormen een geliefkoosde plek om te broeden.

Het voederen van de meeuwen aan de kust, is verboden. Meeuwen maken echter gebruik van mensen die hen bewust of onbewust van eten voorzien (eten op het strand, afvalzakken, containerparken en zwerfvuil).

Intelligent en flexibel

Bovendien zijn meeuwen heel intelligent en kunnen ze flexibel inspelen op veranderende omstandigheden. Trucjes die meeuwen bij de ene bezoeker aangeleerd krijgen, halen ze ook ongevraagd uit bij de volgende bezoeker.

Tal van initiatieven passeerden al de revue, van vliegers tot telegeleide auto's om het broeden tegen te gaan, over vuilniszakken in alle kleuren van de regenboog. Het komt er vooral op neer om ervoor te zorgen dat de meeuw niet aan het vuilnis kan, een ouderwetse vuilnisbak of een haakje kan daar een oplossing voor bieden.

De reuzenmeeuw reist nog tot 1 augustus langs de Belgische kust.