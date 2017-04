Rijdend museum

Op zaterdag 29 april, zondag 30 april en maandag 1 mei start het seizoen voor de liefhebbers van museumtreinen.

Het Stoomcentrum in Maldegem organiseert dan haar jaarlijkse stoomtreinfestival. Zes stoomlocomotieven zullen gelijktijdig onder druk staan en verzekeren treinritten met historische rijtuigen.

Le Belge

Dit jaar is het 200 jaar geleden dat in Luik de fabriek van Cockerill werd gesticht, één van de grootste Belgische constructeurs van stoomlocomotieven. Cockerill bouwde in 1835 de allereerste Belgische stoomlocomotief 'le Belge', en lag zo mee aan de basis van het langzaam verdwijnen van het paard in het openbaar vervoer.

Die verjaardag wordt op het stoomtreinfestival extra in de verf gezet. Zo zullen acteurs in victoriaanse kledij van historische paardenkoetsen overstappen op de stoomtrein zaterdag en maandag). Verder is er een parade van koetsen (zondag) en kan je meerijden met de paardentram of huifkar (zondag).

Er is ook een kleine beurs van spoorwegboeken, dvd's en speelgoed.

Praktisch

Elke festivaldag is het station van Maldegem geopend van 10 u. tot 18 u. Er is ook voldoende parking in de buurt.

Wie het festival mist, hoeft niet te wanhopen: de hele zomer rijden de stoomlocomotieven uit op woensdagen, zaterdagen en zondagen. Meer info over het festival, de uurregelingen en de tarieven vind je op de website.