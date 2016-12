Reuzentocht over een onheilsweg

In het Engels heette hij 'Menin route', omdat hij de geallieerden naar Menen moest leiden. De Duitsers noemden hem Ypernstrasse, omdat hun doel net aan de andere kant van de route lag. Geen van beide legers bereikte ooit hun doel, maar de weg speelde wel een rol in gruwelijke frontgevechten. Toch was hij ook de uitweg voor duizenden vluchtelingen.

Op zondag 4 september kan je hier een poëtisch schouwspel meemaken, in het zog van een reus, die de vluchtende mens verbeeldt. Hij vertrekt kromgebogen in Ieper en zal gaandeweg heel langzaam de rug rechten. Je kunt de reus te voet, per fiets of met de bus volgen. Op vier haltes onderweg (zie hieronder) kan je telkens een voorstelling van 30 tot 45 minuten volgen die in samenwerking met lokale verenigingen tot stand kwam. Naar authentieke Vlaamse traditie valt er ook bij te eten en te drinken.

'En cours de route' is een activiteit in het teken van 'GoneWest', het cultureel programma dat in West-Vlaanderen de Groote Oorlog herdenkt. Andere activiteiten in dat teken waren Lichtfront, Woodfront en de 30.000ste Last Post.

Programma: 10 uur: Ieper, Menenpoort (ontbijt); 13 uur Zonnebeke, kasteeldomein Geluveld (picknick); 16.15 uur Wervik, Sint-Denijsplaats (koffie en taart); 18 uur Menen, Voormarkt stadhuis (varken aan het spit).

Op de website zie je de stopplaatsen en -uren van de gratis pendelbus en kan je (te betalen) eetbonnen reserveren voor de picknick en het avondmaal. Het evenement zelf is eveneens gratis.