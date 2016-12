Putteke Winter vindt opnieuw plaats in verschillende recreatiedomeinen in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Licht, vuur, warmte en gezelligheid geven de donkere avonden van november en december een sprookjesachtige sfeer. Tijdens de avondlijke, maar sfeervol verlichte wandelingen ontdek je de domeinen op een heel nieuwe manier. Ook op het programma: prachtige wintervertellingen, knappe vuurshows en live muziek.

Het eerstvolgende evenement is Putteke Winter in Het Vinne op 19 november. Traditiegetrouw organiseert De Schorre het eerste weekend van december twee dagen lang Putteke Winter (2 en 3 december). Datzelfde weekend kun je ook terecht in De Gavers in Harelbeke (2 december) en in provinciedomein Halve Maan (3 december). Ook De Lilse Bergen (10 december) en het Zilvermeer (16 december) organiseren Putteke Winter in december. Provinciedomein Huizingen sluit Putteke Winter af op 13 januari 2017.

Alle praktische informatie vind je op de website www.puttekewinter.be. Voor het evenement in De Schorre in Boom, waar Putteke Winter ontstond, kan je vanaf dit jaar vooraf online tickets kopen.