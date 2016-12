Opnieuw een bloeiende reuzenaronskelk

"Eén van onze reuzenaronskelken gaat bijna bloeien!", zo meldde de Plantentuin van Meise. Het is de vijfde keer sinds 2008 dat de Plantentuin dit mag aankondigen, niet slecht voor een gebeuren dat als een zeldzaamheid wordt beschouwd. Reuzenaronskelken bloeien namelijk niet zomaar elk jaar.

Deze knol kreeg Meise in 2014 van de Plantentuin in Gent. Het is dus een zusje van de reuzenaronskelk die in 2015 in Gent bloeide.

In 2014 woog onze knol 7 kg. Twee jaar later, dankzij de toegewijde zorgen van de tuiniers van het Plantenpaleis en de optimale klimatologische omstandigheden van de Mabundukas waarin de planten groeien, weegt de knol al 30 kg! Het is op dit moment de grootste knol in de collectie van de Plantentuin.

Deze plant is opgekweekt uit zaad, rechtstreeks afkomstig uit het oorsprongsgebied: het Indonesisch eiland Sumatra. De plant die eerder dit jaar (maart) in de Plantentuin Meise bloeide, kwam van de botanische tuin van Bonn en werd daar opgekweekt uit een stek van een reuzenaronskelk uit de tuin zelf.

Nu al is duidelijk dat de nieuwe 'bloem' die van maart in grootte zal overtreffen: dinsdag is ze op één dag tijd gegroeid met 17 centimeter waardoor ze woensdag al 209 cm hoog was. In maart werd de reuzenaronskelk niet groter dan 1 m 45. Maar die 'bloem' compenseerde dit wel door zijn elegante schoonheid.

Wanneer precies de bloem zal opengaan, is een beetje koffiedik kijken. Vermoedelijk dit weekend al. Zodra de bloem opengaat en haar wansmakelijke geur verspreidt, zal de Plantentuin 3 avonden uitzonderlijk lang openblijven (ingang tot 22 uur). Wie erbij wil zijn, volgt best de facebookpagina.