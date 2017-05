Op zoek naar de nachtegaal

De nachtegaal is een iconische vogel met een bescheiden verenkleed, maar een uitzonderlijk zangtalent. Daarmee behoort hij tot de top van de zangvogels. In het verstedelijkte Vlaanderen is het niet zo eenvoudig om deze kleine artiest te beluisteren. In het Zwin Natuur Park worden deze maand nog vier nachtegalenwandelingen georganiseerd.

Op de zondagen 14, 21 en 28 mei en op donderdag 25 mei neemt een gids je mee op tocht door het natuurreservaat, de Zwinduinen en de -polders. Vroeg opstaan is wel de boodschap, want de wandelingen starten al om 5 uur! Maar precies in die vroege ochtend zijn de vogelgeluiden het best te horen, ook die van de nachtegaal.

De wandeling kan eventueel gecombineerd worden met een ontbijt in de Zwinbistro 'The Shelter' (vanaf 8.30 uur). Vooraf inschrijven is nodig, zowel voor de tocht als voor het ontbijt, en kan via de website.