Op schattenjacht met een app

Al voor de tiende keer op rij verstopt Vlieg zijn schatkisten. Deze zomer op op bijna 300 culturele locaties in Vlaanderen en Brussel. Nieuw dit jaar is dat je op 21 plaatsen gebruik kan maken van een gratis app, die tot stand kwam in samenwerking met de start-up Ojoo. Schattenjagers volgen een route op hun smartphone of tablet en krijgen onderweg opdrachten: van selfies maken met een standbeeld tot een fotoraadsel in de bib.

Groeiend succes

In Wuustwezel is dit nieuwe spel ronduit een succes: de zoektocht werd er al dikwijls gedownload én ook gespeeld op de tablets die ontleend kunnen worden in de bib van de Kempense gemeente. "We hebben de app uitgebreid gepromoot in alle gemeentelijke communicatiekanalen, zowel in print, online, op facebook als op affiches op verschillende gemeentelijke locaties," vertelt Amber Daniëls, jeugdconsulent in Wuustwezel. "Het is een merkbaar groter succes dan vorig jaar, toen we nog met de papieren versie werkten en we onze eerste experimenten deden met de app. Dat voelen ze heel hard in de bib: er zijn vandaag al zeker tien mensen komen vragen naar de app. De meesten beginnen direct aan de zoektocht of geven aan hem binnenkort te zullen doen. Ook de tablets worden vaker uitgeleend, vanmiddag zelfs vier tegelijk."

Verrijking

Niet enkel in Wuustwezel wordt de app vaak gedownload en gebruikt. Ook op andere locaties, zoals in het Tongerse Begijnhof, de bib van Genk, of in een grotere stad als Gent, waar de erg populaire zoektocht werd uitgewerkt langs verschillende culturele hotspots, durven organisatoren al voorzichtig te gewagen van een succes. In Gent wordt binnenkort de Waalse Krook, nu nog een bouwwerf en de nieuwe plek voor een bibliotheek, als bijkomende locatie in het Vlieg-app-parcours opgenomen. De Gentse organisatoren merken ten slotte nog op dat door de app meer families geneigd zijn om ook de binnenlocaties zoals het STAM te bezoeken. "Het werken met een app is voor kinderen en hun ouders heel fijn, maar kan ook het thema van deze zomer 'Zie jij wat ik zie' verrijken", vindt Katelijne Morreel van Vlieg. "Met de games op de verschillende locaties worden kinderen uitgedaagd om ook een op een andere manier te kijken naar de wereld om hen heen."

CultuurNet en OJOO onderzoeken nu de mogelijkheden om met permanente zoektochten culturele locaties te ontsluiten via de app.

De app is gratis te downloaden. Meer info vind je op https://www.uitmetvlieg.be/schattenjacht/app