Ontdek nieuwe paden op de Fiets- en Wandelbeurs

Met ruim 300 exposanten uit de toeristische sector, de reissector en de fiets-, de klim- en de outdoorwereld is er een enorme variatie in aanbod op de beurs. Vrijwilligers geven lezingen over hun eigen fiets- en wandelervaring en kinderen kunnen hun pret niet op in de Hicle Kids Adventure zone.

Routes van het jaar

Jaarlijks reikt de beurs een trofee uit aan de beste wandelroute van het jaar. De twee genomineerden zijn het Groot Frieslandpad in Nederland en de GR 12 in België. Deze laatste is het Vlaamse deel van de wandelroute Amsterdam-Parijs, met een vernieuwde, westelijke variant door Antwerpen en de Rupelstreek. De fietsroute van het jaar werd al in Utrecht bekend gemaakt: La Vélo Francette, een 630 km lange route door West-Frankrijk.

Er zijn niet enkel workshops en lezingen, je vindt er ook een ruim aanbod aan fietsen. Naast stadsfietsen, trekkersfietsen en tandems, is de collectie dit jaar ook uitgebreid met elektrische fietsen. E-bike Challenge zorgt ervoor dat je zelf een elektrische fiets kan uitproberen op één van hun parcoursen. Ben je nadien geïnteresseerd? Dan kan je altijd meer informatie vragen aan een deskundige.

'Hoge' gasten

Ook hoogte speelt een belangrijke rol. Mount Expo verwelkomt enkele 'hoge' gasten. Peter Habeler komt langs, hij is de man die in 1978 samen met Reinhold Messner de Mount Everest voor het eerst beklom zonder supplementaire zuurstof. Anak Verhoeven kan je dan weer van alles vertellen over sportklimmen. Sofie Lenaerts deelt haar toekomstplannen met je: zij wil als eerste Belgische vrouw de zeven hoogste bergen ter wereld beklimmen.

Alle praktische info vind je op fietsenwandelbeurs.com