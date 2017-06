Ontdek een stukje nieuwe natuur

Tal van overstromingsgebieden beschermen de dichtbevolkte regio nu reeds veel beter tegen overstromingen vanuit de getijdenrivier. Maar dankzij nieuwe realisaties is er niet alleen meer veiligheid. Langs de rivier krijgt de natuur de kans om te ontwikkelen en ontstaat stilaan een bijna aaneengesloten lint van indrukwekkende waardevolle natte natuur. Fietspaden, wandelwegen en aanlegsteigers maken deze natuurgebieden toegankelijk voor het brede publiek. Natuurbeleving, recreatie en toerisme worden een steeds sterkere troef voor de regio.

Met medewerking van WenZ, afd. Zeeschelde en Agentschap Natuur en Bos, Scheldegids en Scaldisnet organiseren Grenzeloze Schelde, Natuurpunt en De Milieuboot op maandag 12 juni 2017 een tocht op en langs de Zeeschelde van Schellebelle naar Temse.

Die tocht voert langs de Sigmagebieden van de Kalkense Meersen, Vlassenbroek, Wal-Zwijn en Durmevallei. Onderweg kan je in Dendermonde, Baasrode en Hamme op of van boord gaan en de tocht al varend of al fietsend verderzetten. Onderweg krijg je deskundige uitleg over de stand van zeken van het Sigmaproject, over de toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers, over de waterhuishouding en dies meer. Vergeet zeker je verrekijker en fototoestel niet.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Inschrijven is wel nodig en kan nog tot zondag. Alle praktische informatie vind je op de website.