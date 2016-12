Ontdek de Kesselse Heide

De Kesselse Heide is een van de groendomeinen van de Provincie Antwerpen. 61 ha van het 79 ha grootte domein is toegankelijk voor publiek. Het bestaat voornamelijk uit zeer arme zandgronden met uitgestrekte heidevelden en bos. In het gebied bevinden zich ook twee vijvers, wat niet alleen voor afwisseling in het landschap zorgt maar ook voor een grotere diversiteit aan planten en dieren. Sinds 1996 is de Kesselse Heide een beschermd landschap. Om maar te zeggen dat dit een uniek gebied is.

Je kan er uiteraard op eigen houtje gaan rondstruinen of je kan deelnemen aan een van de begeleide wandelingen die er regelmatig worden georganiseerd. Ook dit najaar.

Paddenstoelen - 2 oktober 2016

Waar moet je een elfenbankje zoeken? Waaraan herken je eekhoorntjesbrood? Een paddenstoelenspecialist neemt je mee voor een boeiende tocht. Onderweg ontrafel je de geheimen van alle zwammen die er te bespeuren zijn. Ontdek het verschil tussen een rode russula en de vliegenzwam. Ook op je pizza funghi weet je voortaan de truffels, oesterzwammen en cantharellen van de champignons te onderscheiden. Plukken is NIET toegestaan! Voor kinderen vanaf 6 jaar is er een aparte wandeling uitgewerkt.

Deelnemen is gratis, maar vooraf telefonisch inschrijven bij de domeinwachters is verplicht: 03 360 52 18.

Geheim leven op de heide - 23 oktober 2016

Ssst ... hoor je dat gefluister tussen de struiken? Spits de oren, snuif de geuren en laat je fantasie de vrije loop. In het zog van sprookjesvertellers en domeinwachters trek je langs slingerende zandpaden door bos en hei. Zo word je ondergedompeld in de verborgen wereld van fantastische natuurwezens en geraak je misschien wel overtuigd: er leven dwergen, trollen, elfen en alvermannen op de hei!

Meer info over de heide en de actiteiten daar vind je op de website.