Morgen is het zo ver!

Alle twee jaar wordt de Brusselse Grote Markt bekleed met een groots bloementapijt. De hoofdrol is weggelegd voor de begonia - België is immers de grootste begoniaproducent ter wereld met zo'n 60 miljoen bloembollen. De Grote Markt is het perfecte decor om deze bloem te laten schitteren. En dat zeker op een verjaardag: dit is de twintigste editie van dit evenment.

Niets is aan het toeval overgelaten: het ontwerp is gewikt en gewogen door illustrators, landschapsarchitecten en grafisch vormgevers. En meer dan 100 siertelers werken mee om deze enorme puzzel met 600.000 bloemen te leggen.

Het tapijt is te zien van 12 tot en met 15 augustus. Elke avond is er ook een klank- en lichtspel. Je kunt het tapijt ook bekijken vanaf het balkon van het stadhuis. Uren: 12/8 13-18 u. en 13-15/8 10-22 u. Meer info: www.flowercarpet.brussels.

Nog deze zomer zijn er ook elders in Vlaanderen bloementapijten te zien. Op vrijdag 26 augustus opent in Lochristi het begoniafestival, ook met een begoniatapijt. Leuven kiest voor haar bloementapijt de fascinerende wereld van Utopia, het beroemde boek van Thomas Moore dat hier 500 jaar geleden verscheen. Het 575 m² grote tapijt is te bewonderen op de Grote Markt van 3 tot en met 5 september. Sint-Truiden viert feest omdat de volkstuinen er 25 jaar bestaan. In het laatste weekend van september wordt de jaarlijkse fruit- en cultuurmarkt georganiseerd met een bloementapijt van 200 m² als blikvanger.

Al deze tapijten komen tot stand in samenwerking met de sierteelt- en groenfederatie AVBS.