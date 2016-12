Meer weten over het groen dat ons omringt?

Natuurgids en veel meerDe cursus natuurgids is al jaren een klassieker in het vormingsprogramma van Natuurpunt CVN. Het is een traject van een jaar, waarin je meer inzicht krijgt in de ons omringende flora en fauna, landschappen, ecologie en natuurbeheer. En je gaat op stap met ervaren natuurgidsen. Aan het eind van de rit krijg je een getuigschrift en kan je een gidsenbadge aanvragen. In oktober start er een cursus in de IJzervallei (Diksmuide) en in februari een in Roeselare.

Minder intensief, maar daarom niet minder interessant is het traject natuur-in-zicht, dat vijf dagen omvat en waarbij je je basiskennis over de natuur bijspijkert. In Vlaams-Brabant wordt dit najaar ook een korte reeks 'gidsen voor het klimaat' georganiseerd. Deze omvat zes interactieve (avond)lessen en een excursie waar het klimaat en de klimaatverandering centraal staan. Die in Diest is net van start gegaan, in november start er een reeks in Dilbeek en in januari een in Tienen.

Daarnaast worden er in de plaatselijke afdelingen van Natuurpunt allerlei workshops en korte cursussen georganiseerd, waarin uiteenlopende thema's aan bod komen. Paddenstoelen voor beginners, bijvoorbeeld. Of nog: roofvogels, spoorzoeken, mossen en korstmossen, leren kijken naar vogels...

Het volledige aanbod en alle praktische info vind je op de website.

Voor liefhebbers en professionelen

Inverde, minder bekend bij het grote publiek, maakt deel uit van Natuurinvest, dat in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos investeert in projecten die de beleving van de natuur vergroten. Het aanbod van Inverde omvat opleidingen over bos-, groen- en natuurbeheer, zowel voor professionelen als voor natuurliefhebbers.

Er zijn lange trajecten zoals 'Ecologisch ontwerp, aanleg en beheer - van tuin tot landschap' (40 lessen, verspreid over twee jaar, start voorjaar 2017) of 'tree worker' (twee jaar, start januari 2017).

Maar daarnaast vind je er ook een hele rist workshops en cursussen van één dag. Een greep uit het aanbod: 'hoe zit de natuur in elkaar? Basisbegrippen ecologie' (07/10 en 18/11), 'poelen en natuurlijke vijvers' (08/10 en 22/10), 'brandhout maken' (demo, 18/10), 'bomen knotten' (17-18/11 en 01-02/12), 'bomen en struiken herkennen in de winter' (08/12), 'hagen en heggen leggen' (05/11, 12/11 en 03/12).

(moes)tuinieren

Hou je het liever dicht bij huis en wil je je eigenste stukje natuur verfraaien? Dan kan je inschrijven voor een van de cursussen van Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Zoals de naam doet vermoeden ligt het accent op natuur- en milieuvriendelijke aanpak van de tuin. Velt organiseert verschillende basiscursussen 'ecologisch tuinieren', waarbij zowel de sier- als de moestuin aan bod komen.

Daarnaast kan je deelnemen aan allerlei themaworkshops. 'Een tuin om van te smullen', bijvoorbeeld. Of nog: wormencompost maken, zelf zaden kweken, tuinieren in potten, permacultuur...

