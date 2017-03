Logeren bij hertogin Antonine de Mun

De vakantiewoning, die beschikbaar zal zijn vanaf de zomer van 2018, zal drie slaapkamers krijgen met telkens een bijbehorende badkamer. In het voormalige atelier komt een open keuken en een salon met uitzicht op het park. "Voor deze vakantiewoning inspireerden we ons op gelijkaardige ideeën uit Frankrijk en Engeland waar men al langer overnachtingen op historische landerijen en kastelen aanbiedt", zegt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Erfgoed.

De grootste kosten werden gedrukt door de provincie Antwerpen. Om alles af te werken en in te richten, is er extra geld nodig. Daarom werd er gekozen voor het brouwen van bier. Hoe ze hier bij kwamen? Naast haar halftijdse job in het kasteel, helpt collega Nicole Horrevorst in Den Triest, de artisanale brouwerij annex café van haar man Marc Struyf. Doordat hij al een paar keer in de prijzen in gevallen met zijn bieren, leek het volgens de medewerkers een goed idee om te starten met de verkoop van bier.

Honing en hop

Aangezien het voormalige atelier eigendom was van hertogin Antonine de Mun, was zij ook meteen de inspiratie voor de naam van het bier. Cuvée Antonine Bruin en Cuvée Antonine Blond, werden gebrouwen met ingrediënten uit de kasteeltuin. Marc Struyf gebruikte de honing uit de bijenkasten om het blonde bier net iets zoeter te maken. Verder werkte hij met verschillende mouten en fruitige Amerikaanse hop. De bruine variant heeft gerijpt op eiken schilfers. Deze komen van de dikke takken uit het park.

Inmiddels is het bier ook al geproefd. Master Beer Sommelier Sofie Vanrafelghem waagde zich aan de twee nieuwe proevers. Het blonde bier is volgens haar een aanrader voor mensen die van een fruitig bier houden met een zachte smaak van de honing. Bij het bruine bier komen dan weer de aroma's van koffie en chocolade, afkomstig van de mout, naar voren.

cadeauverpakking

De Cuvée Antonine Blond en Cuvée Antonine Bruin zijn allebei afzonderlijk te verkrijgen. Maar je kan ook een cadeauverpakking kopen. Daarin zit namelijk een nummer waarmee je kans maakt op een uitzonderlijk voorrecht: de eerste overnachting in het vakantiehuis in het gezelschap van acht personen! Het bier wordt dit weekend gepresenteerd in het kasteel en is er daarna ook te koop. Meer informatie daarover vind je op de website van het kasteel d'Ursel.

Tekst: Luca van Turnhout