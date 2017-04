Lentebloeiers in de Plantentuin van Meise

Het is prachtig om te zien: de rododendrons die bloeien in alle kleuren van de regenboog, het prille loof aan de bomen en de magnolia's in lieve pasteltinten. Ga zelf op verkenning of laat je leiden door een gids. Die zal je alles kunnen vertellen over deze mooie lentebloeiers.

Naast alle buitenactiviteiten, kan je ook een bezoekje brengen aan de tentoonstelling over botanische expedities, een heerlijk Paasontbijt nuttigen in de Oranjerie of meedoen aan een workshop 'plantenafdrukken op textiel'.

Als kers op de taart staan er dit jaar niet één, maar twee reuzenaronskelken in bloei. Verwacht wordt dat de kleinste tijdens het paasweekend opengaat. Het bijzondere aan deze dubbele bloei is dat de Plantentuin voor het eerst een reuzenaronskelk zal kunnen bestuiven. Een echte primeur. Misschien bewonder je volgend jaar wel de eerste 'reuzenaronskelkbaby'.

De LenteForidylle duurt nog tot17 april. Tijdens het Paasweekend kan je zelfs gouden eieren gaan zoeken met je kinderen. Meer informatie vind je op de website van de LenteFloridylle.

Luca van Turnhout