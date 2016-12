Kwetsbaar stoer

Stephan Vanfleteren is een van die fotografen die in een portret het wezen van de geportretteerde weet te vangen. Dat was al zo in zijn reeks 'Visscherskoppen' van enkele jaren geleden. En dat is precies zo in zijn nieuwe reeks 'Engelen van de zee'.

Daarin portretteerde Vanfleteren kinderen die vandaag de maritieme opleiding volgen bij Koninklijk Werk IBIS. Het zijn kwetsbare jongeren van 6 tot 16 jaar die in de maritieme school in Bredene een thuishaven vinden. Vanfleteren fotografeerde ze sober, zonder poeha, gewoon zoals ze zijn. In hun traditionele matrozenpakken zien ze er knap uit, kwetsbaar ja, maar ook met een tikkeltje bravoure, ernst en guitigheid dat af en toe komt doorschemen en dat zo eigen is aan jonge gasten.

De reeks 'Engelen van de zee' is nu te zien in het Navigo (Nationaal Visserijmuseum) en staat ook in het boek 'Onze Vissers - Het DNA van Het Zilte Leven'. Net als de Visscherskoppen, waarbij Vanfleteren vertelt hoe hij als 'jongetje van de kust' het komen en gaan van de schepen gadesloeg en in de ban was van de visserscafés vol stoere vissers.

Maar het boek bevat nog veel meer foto's en verhalen en gaat op zoek naar het 'DNA van het zilte leven'. Hoewel er in een hoofdstuk een beeld wordt geschetst van de Belgische visserij vanaf 1830, is dit boek allesbehalve een geschiedenisboek. Vanuit verschillende oogpunten wordt er naar de vissers en de visserij gekeken. Letterlijk en figuurlijk, want 'Onze Vissers' is in de eerste plaats een fotoboek, waarin de foto's aanleiding zijn tot het vertellen van verhalen. Zoals dat van François Donny, Gentenaar, die in de tweede helft van de 19de eeuw het kustleven begint te fotograferen. Er wordt gefocust op allerhande aspecten van de visserij - van De Panne tot in Heist. Je leert er over de maten van de kabeljauw, je maakt kennis met de garnaalvissers te paard en de strandvisserij. Het dagritme aan boord van de Staatsscheepsjongensschool in Oostende, het monsterboekje, de lapnamen... maar ook geloof en bijgeloof, de rokerijen langs de kust, de ijslandvaart, het leven aan de wal, tattoos, het beaufort van de stoere vissers... dat en nog veel meer komt aan bod.

Het lijvige boek - 480 pagina's en superschoon uitgegeven bij Uitgeverij Hannibal - bevat een schat aan informatie en foto's. Als extraatje vind je achterin een originele cd 'Piekenoas', met daarop zes klassieke zeemansliederen gebracht door Smory & de visschers oftewel Roland Van Campenhout, Luc Dufourmont, Matthias Debusschere & Ace Zec.

Een uniek bladerboek, om even vast te pakken en in te lezen, weer weg te leggen en opnieuw vast te pakken. Een boek dat vele liefhebbers van de zee en de visserij zal aanspreken. Tip: wie het boek koopt in het NAVIGO krijgt er een unieke vinylplaat bij.

Zowel het boek als de tentoonstelling maken deel uit van het tweeluik 'stoer' van het Navigo, dat nu start en een vervolg krijgt in 2017.