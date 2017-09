Kom naar de Dag van de Landbouw

Het is een traditie geworden: het derde weekend van september houden enkele tientallen land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen open deur. Dan krijg je een unieke kijk achter de schermen van een geitenboerderij, bijvoorbeeld, of een akkerbouwbedrijf. Of je brengt een bezoek aan een rozenkweker, een melkveehouder of een wijnboer. Aardbeien, anjes, yoghurt, ijsjes, vleesvee, blauwe bessen, spruitkool, kippen,... je ontdekt het er allemaal.

Lokale afdelingen van Landelijke Gilden helpen de bezoekersstromen in goede banen te leiden en bieden vaak ook ontspanning en versnaperingen aan. Een geweldige belevenis voor kinderen, maar vaak even verrassend voor volwassenen die weer willen aanknopen met het reilen en zeilen in de land- en tuinbouw van vandaag.

Alle praktische info vind je op de website.