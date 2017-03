Kom insectenhuisjes bouwen

Iedere diersoort verkiest zijn eigen soort onderkomen. Een nest, een holletje of misschien wel een korf. De bijen op de Kesselse Heide zoeken voortdurend naar een plaats om hun nestje in te leggen. Ze kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken en daarom kan je mee komen helpen bij het bouwen van bij-vriendelijke onderkomens.

Afspraak op zondag 26 maart om 9 u. 30 aan de parking van de Kesselse Heide (langs de Lindekensbaan, Nijlen). Meedoen is gratis, maar het is belangrijk dat je vooraf je deelname bevestigt. Je neemt hiervoor contact op met de domeinwachters op 03 360 52 18. Wie wil mag ook een huisje bouwen om te gebruiken in eigen tuin.

Praktische informatie vind je op de website.

Tekst: Luca van Turnhout