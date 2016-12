Kikumatsuri - chrysantenfestival

De Japanse tuin Hasselt heeft een traditie hoog te houden. Het de plek bij uitstek waar bezoekers kennismaken met het land van de rijzende zon en zijn culturele tradities. Vaak zijn die tradities en rituelen verbonden met planten en tuinen. Dat start al in het vroege voorjaar met honderden bloeiende Japanse kerselaars en de bijhorende ohanami of Japanse kersenbloesemfeest. Daarna volgen iris, hortensia en andere sfeermakers elkaar om najaar af te ronden met de fraaie herfstkleur van de Japanse esdoorns. Maar geen enkele zichzelf respecterende tuin in Japan laat de herfst voorbijgaan zonder chrysanten in de kijker te zetten. En dat doen ze dus ook in Hasselt.

In 2016 is bovendien een feesteditie. Japan en België vieren immers dat het net 150 jaar geleden is dat er diplomatieke betrekkingen werden aangeknoopt. De chrysant kan daarbij haar rol vervullen als 'feestbloem'. In Japan draagt ze een zeer sterke symboliek mee, want gelijkend op de leven brengende zon staat ze symbool voor lang leven en geluk.

Dat Hasselt voor Tomas De Bruyne koos om het festival vorm te geven, is ook geen toeval: hij heeft niet alleen een rijk gevuld internationaal palmares, hij heeft ook een band met Japan, waar hij zijn internationale carrière begon.

In de tuin worden vijf, letterlijk en figuurlijk te nemen, grootse creaties geschikt. Zowel vorm, kleur, opstelling en impact op de omgeving werden door Tomas nauwlettend overwogen. Daardoor gaan ze voor maximale interactie met de tuin in herfstkleur en wordt elke bezoeker persoonlijk aangesproken in beleving.

Dat Tomas affiniteit heeft met deze bloem en Japanse tuinkunst ten volle begrijpt, is overduidelijk. Naar Japans gebruik laat hij planten en composities hun eigen verhaal vertellen. Vaak gaat dat gepaard met symboliek en een zengedachte. Twee van deze creaties gaan voor een regelrechte uitdaging. Ze drijven op het water!