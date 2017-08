Kies je favoriete picknickplek

Het Agentschap voor Natuur en Bos beheert verschillende natuurdomeinen in Vlaanderen. Sommige zijn heel bekend, andere veel minder. Je kan er gaan wandelen en fietsen, soms zelfs gaan paardrijden of vissen. Op sommige plaatsen kan je zelfs enkele nachten gaan kamperen, en op andere zijn er speciale speel- en picknickruimtes ingericht.

25 van die picknickplekken dingen nu naar de titel 'allermooiste picknickplek'. Van de Lommelse sahara over het Meerdalwoud tot de IJzervallei: ze liggen verspreid over heel Vlaanderen. Het volledige lijstje vind je, met een korte beschrijving, op de website en nog tot 25 augustus kan jij je stem uit brengen op jouw favoriet. Wie zijn stem uitbrengt, maakt meteen ook kans op een picknickdekentje of een picknick voor het hele gezin in de picknickplek die gewonnen heeft.