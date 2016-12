Kersengekte

Die zondag staat de kers centraal. Deze zoete lokale geneugte wordt dan geëerd op verschillende evenementen. Wij zetten ze voor jouw op een rijtje.

Dag van de kers

Dag van de kers in Rijkel is met zijn 22e verjaardag het oudste kersenevenement van ons land. Het wordt georganiseerd door vzw Fruitstreekmuseum - Werkgroep Fructuaria in samenwerking met Toerisme Borgloon.

Je kan je uitleven met een wedstrijdje kersensteenspuwen of de zoektocht naar de zwaarste kers, maar je kan ook heel wat leren over de vrucht in tentoonstellingen en promostanden.

Inkom is gratis en je kan er terecht van 14 tot 18 uur.

Euregionale kersenhappening

Op het domein van kasteel Alden Biesen kan je ook terecht voor een dagje gevuld met zoetigheid. De 13de euregionale kersenhappening van de Nationale Boomgaardstichting leert je alles wat je over deze vrucht wil weten.

Begin de middag met een rondleiding door de boomgaard en breidt je kennis uit in de expo van meer dan 250 kersenvariëteiten. Behalve informatief is het ook een gastronomische uitstap, proef van de kersenbereidingen zoals verschillende gerechten en sapjes.

Ook voor de kinderen is het een plezier. Maak een ritje op de kersenboemel door het prachtige terrein.

Inkom is gratis en je kan er terecht van 10 tot 17 uur.