Kermisvertier uit de tijd van toen

Winteravonden in Bokrijk geeft je van 26 tot en met 30 december 2016 en op 6, 7 en 8 januari 2017 kans om het Openluchtmuseum 's avond bezoeken (van 16u tot 21u) . Traditiegetrouw heerst er dan in het domein een gezellige, winterse sfeer.

Dit jaar staat Winteravonden in Bokrijk opnieuw in het teken van een nostalgische kermis zoals deze destijds plaatsvond in Vlaanderen, met activiteiten en attracties uit het begin tot het midden van de 20ste eeuw. De dorpsbewoners konden zich vroeger nog één keer vermaken op de winterkermis vooraleer de jaarlijkse vastenperiode weer van start ging. Dan was het ambiance troef met veel muziek, buitenissige voorstellingen en allerlei lekkers.

Op de kermis vind je attracties uit de jaren '30 tot '60 zoals de rupsbaan, het reuzenrad, de botsauto's, de grote carrousel of de zweefmolen. Vuurdansers zorgen voor spektakel tijdens een indrukwekkende vuurparade. Ze nemen je mee in een magisch verhaal over de levenscyclus van de natuur. De parade is theater, dans en circus in één en baant zich een vurige weg doorheen het Openluchtmuseum.

Opwarmen kan je bij één van de vuurkorven met winterse hapjes en warme drankjes. En als de avond valt, wordt het feest afgesloten met een spetterend vuurwerk.

Meer info op www.bokrijk.be.