Het bosleven bij avond

Het Prinsenpark in Retie is een provinciaal groendomein in de Antwerpse Kempen: 215 ha groot, een groene oase met bossen, weilanden en waterpartijden. De ideale plek dus voor een avondlijke speurtocht.

Want ook als het donker is valt er in het bos veel te beleven. Wanneer wij mensen onder de wol kruipen, start er een grote bedrijvigheid. Vleermuizen, uilen, nachtvlinders,... allerlei dieren worden pas wakker als de zon ondergaat.

Op woensdag 27 juli (21-23 uur) en op woensdag 24 augustus kan je samen met de boswachter het wakkere nacht-bosleven in het Prinsenpark ontdekken. Met een echte batman ga je op zoek naar vleermuizen en bij open hemel kan je de sterren van naderbij bekijken.

Deze wandelingen zijn gratis, vooraf inschrijven is nodig via de website of 014 37 91 74. Het aantal plaatsen is beperkt.