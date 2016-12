Het bloeiwonder van de emmenopterys

De emmenopterys staat in bloei. Is dat nieuws? En of, de vorige keer is zeven jaar geleden. Dat deze schitterende subtropische Chinese boom, familie van de koffie, nu in het Arboretum van Kalmthout bloeit, is te danken aan een combinatie van overvloedige regen en warm weer in het voorjaar. Er werden veel knoppen gevormd, en die zijn nu aan het uitkomen.

De Britse plantenverzamelaar Ernest Wilson omschreef de geurige emmenopterys in 1907 als de mooist bloeiende boom in de Chinese bossen. Pas meer dan 75 jaar later zou het eerste exemplaar in Europa in bloei komen. Om maar te zeggen hoe uniek dit fenomeen is. De bloei kan enkele weken duren, bij warm weer misschien zelfs tot half september.

Speciaal om deze bijzondere bloei van dichtbij te kunnen bewonderen, is langs de boom een stelling met drie uitkijkplatforms gebouwd. Het hoogste ligt op zes meter en brengt je tot vlak bij de bloemen. Van daaruit heb je ook een mooi uitzicht op het arboretum.

Raak je ter plekke zo in de ban van de emmenopterys dat je hem zelf wil planten? Dat kan. In het plantencentrum van het arboretum kan je jonge planten kopen. Natuurlijk wel niet met bloeigarantie...

INFO:

Alle dagen open 10-17 uur, toegang volw. 7 euro, senioren 6 euro, kind tot 12 jaar gratis. Adres: Heuvel 8, 2920 Kalmthout, 03 666 67 41, www.arboretumkalmthout.be