Het blauwe erfgoed van Brussel

De minister van Leefmilieu, Céline Fremault, wil samen met vrijwilligers en organisaties het blauwe erfgoed in de verf zetten. Dit doen ze door een week lang activiteiten te organiseren en zo informatie te geven. Voor jong en oud is er iets te beleven. Zo kan je gaan kijken naar films, conferenties bijwonen of in een bootje stappen om de Brusselse wateren te ontdekken.

Céline Fremault: "Water speelt een belangrijke rol in ons leven. Het is van wezenlijk belang in onze voeding en garandeert onze levenskwaliteit. Vooral als het op hygiëne aankomt. Deze Brusselse dag van het water is de gelegenheid bij uitstek om op ludieke wijze de Brusselaars over de verschillende uitdagingen bewust te maken."

Familie-activiteiten

Naast talloze activiteiten, openen vier plaatsen hun deuren voor een gezellig ontbijt met animatie langs het water. Op het menu staan activiteiten voor de hele familie, een catering en infomomenten en uitwisselingen over het thema water. Ook scholen kunnen deelnemen aan de Waterdagen. Hoe je je inschrijft en welke locaties dit precies zijn, kan je lezen op de website.

Zondag 26 maart is de grote slotdag. Er is dan een geleide wandelingen langs de Brusselse waterlopen, een natuur- en opruimwandelingen, een bezoek aan de bufferbekken, waterzuiveringsstations of sluizen, en een tentoonstelling over biodiversiteit.

#BeWaterBeBrussels

Brusselaars die mooie foto's nemen tijdens de waterdagen, kunnen ze op social media delen door gebruik te maken van de hashtag #BeWaterBeBrussels. De beste foto's worden geselecteerd en met toestemming van de auteur zullen ze worden gebruikt voor de editie van volgend jaar.

Het volledige programma vind je op de website van het leefmilieu van Brussel.