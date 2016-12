Herfstfeest in Meise

Dit weekend start in de Plantentuin van Meise de HerfstFloridylle, een seizoensfeest met tal van activiteiten voor jong en oud. Een greep uit het aanbod:

Tijdens het weekend van 15 en 16 oktober kan je de mooiste oosterse creaties bewonderen op de Ikebanatentoonstelling.

In de kasteeltoren loopt de expositie 'Alles rond de boom' met foto's van Annemarie Bombaert en in de bovenkamer toont artist-in-residence Sandrine de Borman creaties onder de noemer 'Plantaardige kaarten'.

Niet de missen is de wandeling 'herfstkleuren', met of zonder gids. Kies je voor een begeleide wandeling (16/ en 6/11) dan moet je wel vooraf inschrijven. 16 oktober is ook de Dag van het Bos. Dan kan je met een boomverzorging klimmen in één van de majestueuze eiken van het park.

Hoogtevrees? Dan is de herfst-trek misschien iets voor jou: met een trekvlot kan je een spannende overtocht over de kasteelvijver maken.

Je kan op zoek gaan naar de levensboom die bij je geboortedatum en deelnemen aan een fotowedstijd.

Op 23 oktober staat de oogst in de kijker en komt Velt demonstreren hoe je de restjes van je oogst best verwerkt of je kan proeven van verschillende oude appelrassen.

Op 4 november is het griezelen geblazen. Durf jij de donkere, geheimzinnige kelders van het kasteel in of het verborgen torentrappetje te beklimmen waar het vol zit met griezelige wezens? Vanaf 18 uur kan je je dapperheid komen bewijzen

Het volledige programma vind je op de website: http://www.floridylle.be/nl/herfst/