Heb jij een Dodoens in huis?

Er is dit jaar meer dan één reden om Rembert Dodoens in the picture te brengen. Rembert wie? Dat zou je niet hebben gevraagd als je in de zestiende eeuw had geleefd, want de Mechelaar was toen een echte BV. Hij was onder meer keizerlijk geneesheer maar vooral schrijver van het toen na de bijbel meest vertaalde boek van West-Europa, het schitterend geïllustreerde 'Cruydeboeck'.

Rembert Dodoens werd vijfhonderd jaar geleden geboren, op 29 juni 1517. Daarom duikt hij dit jaar op bij allerlei activiteiten en festiviteiten. Bovendien strookt die verjaardag met een erg hippe trend, want botanische tekeningen vind je overal: ingekaderd tegen de muur, maar ook op tafeldoeken en gordijnen, koppen en schoteltjes, behang en nog veel meer.

Het Cruydeboek is zeldzaam en toch weer niet. Het bleef zo'n eeuw in druk als een soort handleiding voor apothekers en dokters. Het verscheen bovendien in het Nederlands, wat toen, amper een eeuw na de uitvinding van de boekdrukkunst, heel uitzonderlijk was. Daarom vond je het boek in veel Vlaamse huisgezinnen. Generaties hebben het vaak gebruikt als hulp bij grote en kleine kwalen, bij gebrek aan dokter. Nu nog is een Cruydeboeck een met zorg overgedragen familie-erfstuk.

Laat het ons weten!

Nest brengt in april een stuk over Rembert Dodoens. En daarvoor zijn we op zoek naar mensen die nog zo'n exemplaar hebben. Heb je zelf een authentiek Cruydeboeck in je bezit? Laat het ons weten! Of ken je iemand die een exemplaar heeft? Signaleer hem of haar dat we op zoek zijn. We zijn erg benieuwd naar jouw verhaal achter je boek, naar het boek zelf, en we willen het ook (via foto's) laten schatten door een bekend antiquair. Neem contact op met peter.vandeweerdt@nest.be, 0496 96 05 43.