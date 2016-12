Zondag 24 juli staat Bokrijk helemaal in het teken van vakmanschap. Je komt er alles te weten over allerlei oude ambachten en technieken: strodekken, bijvoorbeeld, of touw slaan, maar ook leder bewerken, pottenbakken, klompen maken, mandenvlechten... er staan allerlei demonstraties op het programma. En wie het wat actiever wil kan de handen uit de mouwen steken en deelnemen aan een van de workshops. Op het programma onder meer initiaties smeden, glas in lood bewerken, weven en figuren uit hout snijden.

Maar het bijzonderste wordt ongetwijfeld de bouw van het tijdelijke paviljoen 'Bokrijk Sengu'. Hiervoor gaat het creatief collectief TAAT (een Belgisch-Nederlandse samenwerking) aan de slag met hout van 5 oude douglassparren die op het domein zijn gekapt omwille van aantasting door zwammen. In samenwerking met vijf internationale ontwerpers heeft TAAT een houten paviljoen ontworpen: Bokrijk Sengu zal worden opgetrokken in de weide naast de schuur Lommel-Kattenbos. De naam Sengu verwijst naar een ritueel proces dat wordt gebruikt in de Japanse tempelbouw. Centraal daarin staat de overdracht van kennis en informatie van generatie op generatie en het gebeurt steeds samen met én in respect voor de natuur. Bezoeker kunnen op 24 juli meebouwen aan dit project. Benieuwd hoe het bouwproject stilaan gestalte krijgt? Je kunt het helemaal meevolgen op de website.