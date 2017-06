Garnaalfeesten in Oostduinkerke

Het weekend van de Garnaalfeesten begint op zaterdag 24 juni met een authentieke ambachtenmarkt op het Fabiolaplein (vanaf 11 uur). De leden van de Orde van de Paardevisser zijn ook van de partij. Zij zorgen voor een heerlijke dampende kop paardenvisserssoep.

In de namiddag kan je genieten van muzikaal entertainment en van straattheater 'Mariette Crevette'. Zij brengen een gloednieuwe voorstelling. Nog op zaterdagnamiddag zullen de kunstenaars van 'Sculpture Events Europe' een garnaalvisser te paard uit een grote blok ijs houwen. De ijssculptuur is niet alleen een primeur maar het wordt ook een grote creatie: 2 meter hoog en 1,20 meter lang. Wie weet win je wel een mooie prijs als je kan raden hoe lang het duurt vooraleer een garnaal, verstopt in de sculptuur, uit het ijs valt.

Wedstrijd garnaalvissen

Het hoogtepunt op zaterdag is de wedstrijd garnaalvissen. De garnaalvissers te paard en de kruiersverenigingen (De Stienesteekers, de Spanjaardbank, de Slepers en de Gernoarskruwers) strijden samen met honderden schoolkinderen, uitgerust met steeknetjes, voor de eer. Na het wegen van de vangst worden de garnalen gekookt en op de Zeedijk verkocht. Uiteraard is deze wedstrijd, zowel voor deelnemers als voor toeschouwers, een unieke kans om de garnaalvissers te paard aan het werk te zien. De Garnaalvisserij te Paard werd in 2013 door de UNESCO toegevoegd aan de lijst van het immaterieel cultureel erfgoed.

68ste Garnaalstoet

Op zondag 25 juni trekt vanaf 15.30 uur de 68ste Garnaalstoet door de straten van Oostduinkerke-Bad. Circa vijftig groepen brengen een evocatie van het vissersleven van vroeger en nu en van belangrijke historische momenten uit de geschiedenis van Oostduinkerke. Er wordt hulde gebracht aan de paardenvissers, aan de Oostduinkerkse folkloregroepen, Mieke Garnaal, haar eredames en aan koning Garnaal. De stoet is het niet te missen hoogtepunt van de Garnaalfeesten.