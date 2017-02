Frêle winterschoonheid

Helleborus

Kwekerij Het Wilgenbroek in Oostkamp heeft een van de grootste helleboruscollecties ter wereld. De hele maand februari kan je er de nieuwste soorten gaan bekijken. Bovendien lopen er dan allerlei evenementen. 'Wintermoments' (1-12 februari) is een tentoonstelling van alle helleborussoorten, gepresenteerd in een tuin die in een serre werd aangelegd. Verder is er een tentoonstelling van creaties van de bekende floriste Annick Mertens (18/19 februari), die op 18/2 ook een lezing geeft; op 19/2 wordt de 'Helleborus floral award' voor bloemschikken uitgereikt. Info: hetwilgenbroek.be

Sneeuwklokjes

In het Arboretum van Kalmthout is 11 en 12 februari sneeuwklokjesweekend. Tussen 10 en 17 uur kan je er telkens een tentoonstelling van sneeuwklokjes bekijken, waar snijbloemen en bijzondere cultivars te zien zijn. Zaterdag tussen 11 en 15.30 uur kan je er plantjes kopen. Zondag tussen 11 en 16 uur zijn er ook gegidste wandelingen door de tuin.

Hamamelis

Kalmthout is gespecialiseerd in winterbloeiers, met als bekendste collectie die van de hamamelis of toverhazelaar. Nog tot eind februari kan je hier elke zondag gegidste wandelingen meemaken rond hamamelis en andere winterbloeiers tussen 11 en 16 uur. De wandelingen duren ongeveer een uur. Op andere dagen kan je zo'n wandeling ook aanvragen.