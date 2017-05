Forten kijken

De stad Antwerpen is omringd door een indrukwekkende dubbele gordel van forten, die de stad had moeten beschermen in oorlogstijd. Helaas hielden ze noch in de Eerste, noch in de Tweede Wereldoorlog lang stand. Maar de gebouwen, vervallen of niet, blijven indrukwekkend en een bezoek overwaard.

De dubbele fortengordel werd in een ruime boog rondom de stad opgetrokken: aan de zuidkant horen ook de forten van Walem, Duffel en Sint-Katelijne-Waver erbij; in het noorden gaat het tot in Stabroek en Kapellen.

Tijdens het jaarlijkse evenement 'Fortengordel' openen 23 forten hun poorten, waaronder voor het eerst Fort 6 Wilrijk, het fort van Lillo en de schans van Puurs. Er zijn tal van activiteiten gepland voor jong en oud en er staat veel muziek op het programma, want muziek is het thema van deze editie.

En voor wie graag op het ijzeren ros springt: de provincie Antwerpen heeft een nieuwe fietsbrochure 'Herover de Forten' uitgewerkt. Daarin vind je zes fietslussen die telkens verschillende forten in een bepaalde regio verkennen. Je kan e downloaden via de website.

Fortengordel, 21 mei op 23 locaties, fortengordels.be