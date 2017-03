Flanders Horse Expo viert jubileum

In aanloop naar het evenement lanceerde de Flanders Horse Expo vorig jaar een oproep aan jonge talenten. Ze werden verzocht een filmpje in te sturen met een voorstelling van hun kunsten, uiteraard samen met paard of pony. Daaruit werden 25 kandidaten geselecteerd die zaterdag 25 februari gaan strijden om de Equi Talent Trofee 2017. Ze worden gejureerd door Jesse Drent en Eva Roemaat, beiden actief in het paardrijden, acteur Marijn De Valck en paralympisch kampioen Michèle George.

De talentenjacht is trouwens niet de enige wedstrijd. Op zaterdag en zondag kun je gaan kijken naar de finalisten van het BK-vlechten. Zij voorzien hun paard van het mooiste vlechtwerk in de grote finale.

Amerikaanse hype

Het westernrijden is helemaal terug van weggeweest. Wat oorspronkelijk een hype in Amerika was, is nu een bekende paardrijdiscipline over heel de wereld. Tijdens de expo zijn er een aantal snelheids- en behendigheidsproeven te zien. Zoals de Barrel Racing, Flag Racing en Pole Bending.

Uitbreiding sportief luik

Het sportief luik is dit jaar uitgebreid. De nationale dressuurwedstrijd op Prix Saint George niveau zal over twee dagen gereden worden. Er is een demonstratie Working Equitation onder leiding van de wereldkampioen en er wordt kür op muziek gereden met barokke paarden tijdens de MCI dressuurwedstrijd. Ook voor de springruiters worden extra proeven ingericht, waaronder een aantal proeven voor pony's. De internationale springcompetitie en de nationale men- en horseballwedstrijd zal je ook als vanouds kunnen volgen.

Naast al deze evenementen, blijft het een beurs. Paardenliefhebbers kunnen lezingen en seminaries bijwonen en op zoek gaan naar nieuwe materialen. Van zadels en bitten tot paardentrailers en -reizen. In het expo-gedeelte vind je er alles over.

Bekijk het volledige programma en de ticketprijzen op de website van de Flanders Horse Expo.

Tekst: Luca van Turnhout