Feest in het park

25 jaar lang vroeg de campagne 'Dag van het Park' aandacht voor natuur en groen in de stedelijke omgeving die Vlaanderen is. Een traditie die in de provincie Antwerpen wordt voortgezet: op de laatste zondag van mei wordt er feest gevierd in de vijf provinciale groendomeinen.

Het Hof van Leysen in Antwerpen is een kleine stadsparel. Samentuiners lichten er hun werking toe in de voormalige blindentuin, je kan het natuurleerpad afwandelen en deelnemen aan een geleide natuurwandeling (14 uur).

Het Prinsenpark in Retie verandert in een groen pretpark met o.a. een avontuurlijk touwenparcours en knotsgek straattheater. De boswachters organiseren twee insectenwandelingen voor het hele gezin (start om 14 uur en om 15.45 uur, vooraf inschrijven is nodig) en achteraf kunnen de kinderen nog zaadbommen maken om thuis in de tuin te verspreiden. Nog op het programma: kinderanimatie, streekproducten, natuurworkshops, begeleide wandelingen en lokale artiesten.

In het Vrijbroekpark in Mechelen strijkt een park-kermis neer, met o.a. een stoeltjesmolen, een paardenmolen, maar ook eendjes vissen, ballenkraam, lachspiegels, ... Allerlei kraampjes zorgen voor een hapje en een drankje.

In het Rivierenhof in Deurne kan je kennismaken met de natuurwijsheid van de Keltische bomenhoroscoop en je ontdekt er wat jouw geboorteboom is, wiens karaktereigenschappen je volgens de Keltische traditie draagt. Om 10 uur kan dat met een ervaren VMPA-natuurgids (vooraf inschrijven verplicht). 's Middags kun je zonder voorinschrijving deelnemen aan een natuurvriendelijke picknick met brood, vegetarisch broodbeleg en levenswater.

In het Kasteel d'Ursel in Hingene loopt, zowel in het park als in het kasteel, de tentoonstelling 'The Beauty of the Beast'. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen selecteerde hiervoor werken van kunstenaars uit de 17de, 18de en 19de eeuw. Daarin herken je dieren die eeuwenlang thuis waren in en rond een kasteel: gezelschapsdieren, zoals katten en honden, maar ook neerhofdieren, zoals kippen, konijnen, koeien, paarden, schapen, geiten, varkens en ezels. De oude meesters worden geconfronteerd met het van hedendaagse kunstenaars.