Dutch Design in Keukenhof

Het thema van 2017 is 'Dutch Design', gekenmerkt door Hollandse nuchterheid gecombineerd met innovatieve oplossingen. Bekende kunstenaars en ontwerpers, zoals Mondriaan en Rietveld, legden de basis voor Dutch Design. Ze worden wereldwijd gewaardeerd om hun toonaangevende ontwerpen. Op het gebied van mode, grafische vormgeving en gebouw- en meubelontwerp.

Je kan de invloeden van de kunstenaars terugvinden in het bloembollenmozaïek, één van de hoogtepunten dit themajaar. Ook twee van de inspiratietuinen zijn aan het thema gewijd: de Mondriaantuin wordt met zijn primaire, vierkante kleurvlakken een trekpleister voor het internationaal publiek.

Keukenhof is geopend van 23 maart tot 21 mei 2017. In deze periode kan je zien wat de Nederlandse sierteelt te bieden heeft. In het park ligt de nadruk op zeven miljoen voorjaarsbloeiende bloembollen, meer dan twintig bloemenshows en 500 bloemenkwekers die hun snijbloemen en potplanten presenteren.

Alle informatie vind je op de website van Keukenhof.