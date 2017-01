Dromen van zon en warmte

Antwerpen

Het Internationaal Vakantiesalon Vlaanderen (26-30/01 in Antwerpen) is al aan zijn 39ste editie toe. Centrale thema dit jaar is 'bergvakanties'. De Alpen zijn populair als vakantiebestemming maar Belgen hebben een groeiende belangstelling voor andere bergregio's. Bergroutes in de Balkan of Zuid-Amerika, charmelogies in Italië of Spanje, bijzondere trekkings in Nepal of luxueuze rondreizen in Namibië, avontuur in Suriname of Ethiopië, met de camper door Canada of fietsen in Armenië... Het komt allemaal aan bod. Daarnaast worden nog andere thema's voor het voetlicht gebracht: e-mobiliteit, bijvoorbeeld, het B&B-aanbod wereldwijd, de culturele hoofdstad Aarhus,..

Brussel

Enkele dagen na de beurs in Antwerpen opent het Vakantiesalon van Brussel (02-05/02) de deuren, met dit jaar Japan als gastland. Daarnaast worden twee nieuwe thema's in de kijker geplaatst: citytrips & weddings. Twee nieuwe dorpen hebben vooral aandacht voor de actieve reiziger: natuur & ontdekking verzamelt wandelingen en trektochten, terwijl camping en caravan focust op de vrijheid en flexibiliteit van deze manier van reizen.

Brugge

Wie op zoek is naar informatie uit eerste hand zit helemaal goed bij de Reismarkt (12/03) in Brugge. De Reismarkt is geen 'vakantiesalon', maar een ontmoetingsplek waar reizigers andere reizigers informeren. Je kan er terecht met persoonlijke vragen over allerlei bestemmingen en reisformules. Tientallen alternatieve organisaties die je op andere evenementen niet vindt, stellen hun activiteiten of producten die met reizen te maken hebben voor.