De langste picknicktafel

Het huidige record staat op 194,7 m en werd gevestigd in Koeweit. Maar de Plantentuin van Meise ziet het grootser. De afgelopen dagen werd er op de weg die van de ingang naar het kasteel voert, een 300 m lange constructie neergezet: 178 metalen poten ondersteunen 2400 m planken. Een lange picknicktafel dus, waar zondagmiddag (12 uur) zo'n 1000 mensen kunnen plaatsnemen. Je kan je eigen picknick meebrengen, of eentje reserveren bij de Plantentuin. Een deurwaarder zal er uiteraard de nodige vaststellingen doen. Wil je meedoen? Inschrijven kan via de website.

De actie maakt deel uit van de ZomerFloridylle, waarmee de Plantentuin het zomerseizoen opent. De picknicktafel blijft overigens staan tot eind augustus. Gelegenheid genoeg dus om ze uit te proberen. En wie na de picknick zin heeft in een siësta kan dat doen in één van de 10 hangmatten tussen de lindebomen tegenover het Kasteel.

Naast het terras van de Oranjerie wordt een speelbos geopend, en in het kasteel lopen twee tentoonstellingen. De eerste toont schilderijen en beelden van Achilles Cools & Brennine, werken die een symbiose vormen tussen plant, dier en mens.Verder kan je de creaties van Sandrine de Borman bewonderen: textiel, papier of poëzie, telkens geïnspireerd op haar vondsten in de Plantentuin.

Het uitgebreide zomerprogramma vind je terug op de website.