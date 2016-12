Met dit thema maakt de Week van het Bos deel uit van de overkoepelende campagne 'Sport is mijn natuur'. Twee jaar lang zet het Agentschap voor Natuur en Bos zowel extern als intern in op sportbeleving en het harmonieus samengaan van sport en natuur. Daarbij wordt natuurlijk de nadruk gelegd op de vele voordelen van sporten in de natuur.

Groen en gezond

Vaak zie je dat bekende atleten graag een trainingsrondje afwerken in de natuur, precies omdat het letterlijk en figuurlijk ademruimte geeft. Boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos Bart Meuleman: "Het bos is de gedroomde sportclub: groter, groener, gezonder én gratis! Maar we hechten ook belang aan regelgeving en duurzaamheid. Want de natuur is meer dan een mooi decor. Sporters moeten de natuur ook leren appreciëren en respecteren. Want zeg nu zelf, niemand laat ook zomaar vuil achter op de tennisbaan of slaat een balletje in de cafetaria van de tennisclub."

Uit de meest recente cijfers blijkt trouwens dat arbeiders van het Agentschap voor Natuur en Bos bijna 20% van hun tijd besteden aan taken in functie van die recreatie: onderhoud en aanleg van infrastructuur zoals infoborden, wegwijzers, picknickbanken en slagbomen om allerlei (sport)activiteiten mogelijk te maken.

Iedereen uit de startblokken

En sport, dat is niet alleen iets voor atleten of diehard sportfreaks. Ook wie puur op zoek is naar plezier of ontspanning, kan de grootste sportclub van Vlaanderen het ganse jaar door ontdekken om te wandelen, fietsen, mountainbiken, joggen, vissen, paardrijden, aan yoga te doen ... "Om dit aanbod in de verf te zetten, schieten we tijdens de Week van het Bos nog eens extra uit de startblokken", zegt Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos. "In het grote aanbod activiteiten dat wordt georganiseerd, vindt iedereen wel iets naar zijn gading. Mensen kunnen hun favoriete sportieve activiteit beoefenen of net iets nieuws ontdekken. En hopelijk zijn ze daarna helemaal gebeten door de groene sportmicrobe en blijven ze naar het bos terugkeren."

Startschot

Traditiegetrouw wordt de Week van het Bos geopend met een groot feest. Dit jaar vindt dat plaats in Bosland, een groot en kindvriendelijk bosgebied op het grondgebied van de Limburgse gemeenten Hechtel-Eksel, Overpelt en de stad Lommel, dat dit jaar zijn tiende verjaardag viert.

Verder heeft het Agentschap voor Natuur en Bos, in samenwerking met Sport Vlaanderen, natuurlopen gecreëerd. Dat zijn uniform bewegwijzerde omlopen. Er waren er al in De Haan en in Gerhagen. Maar tijdens de Week van het Bos worden maar liefst zes nieuwe lussen geopend, onder meer in het Muziekbos in Ronse, in het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee en in Bosland in Overpelt. Acteur Guga Baúl en Belgisch kampioene veldlopen Louise Carton zijn peter en meter van dit project.

09-16/10, diverse locaties in heel Vlaanderen. Info: www.weekvanhetbos.be.