De groene bucketlist voor kinderen

1/ Op beversafari in Blaasveldbroek

Elke zondagnamiddag nog tot eind oktober kun je met de gps op beversafari in Blaasveldbroek. Een unieke ervaring! Vrij vertrek tussen 14 en 15 uur. Met aangepaste programma's voor kinderen, wel steeds onder begeleiding van een volwassene.

2/ Op blote voeten door de natuur

Heb je altijd al willen weten hoe het voelt om op blote voeten in de vrije natuur rond te lopen? Kom dan naar het Blotevoetenpad in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg en ervaar het ultieme gevoel van vrijheid. Let op want het kriebelt aan de voeten! Groepen vanaf 20 personen moeten zich vooraf aanmelden.

3/ Voor echte durvers: het Klimbos in de Hoge Rielen

Beleef een onvergetelijke klimervaring in het midden van de bossen van de Hoge Rielen. Tussen de bomen klim en klauter je over een avontuurlijk parcours op hoogtes van 4 tot 11 meter. Ga geen enkele hindernis uit de weg en waag je over evenwichtsbalken, klimnetten, tyroliennes en bandenbruggen. Er zijn vier routes met een verschillende moeilijkheidsgraad, die je vanuit de centrale toren kan verkennen. Voor groepen (vanaf 10 tot max. 45 personen); gezinnen en individuen kunnen eventueel bij een groep aansluiten. Vooraf reserveren is wel nodig!

4/ Fiets door het water in Bokrijk

Het is eindelijk zover: je kan fietsen in de Wijers door het water! In Bokrijk is tussen de knooppunten 91 en 98 een fietspad aangelegd dat een van de vijvers van de Wijers doorkruist. Fietsers rijden 212 meter lang op een pad van 3 meter breed, met het water aan weerszijden op ooghoogte. Zo versmelten fietstoeristen als het ware met de omgeving en het water.

5/ Kidsproof Kasteelbossen

In de Kasteelbossen valt veel te beleven. In het Kasteelbos Tillegem leven kinderen zich uit in de speeltuin, vlak bij de bistro. Voor een korte wandeling vind je in Kasteelbos Beisbroek het planetenpad. Vrolijke kabouters houden de planeten van ons zonnestelsel op schaalgrootte vast. De zon (of toch een stukje ervan) vind je vóór het Kasteel van Beisbroek, dat als natuureducatiecentrum werd ingericht. Echt spannend is het in de 19de-eeuwse doolhof aan het Kasteel van Loppem. Ten slotte ontdek je met het hele gezin het boerderijleven op kijkboerderij De Pierlapont.

6/ Zin in een Dijleafvaart per kano?

Je vaart in twee-, drie- of vierpersoonskano's van de rand van het natuurgebied de Doode Beemde door een prachtig natuurgebied, tot aan het majestueuze kasteel van Arenberg. Dit tochtje over de vrij meanderende Dijle bezorgt jong en oud anderhalf uur ontspannen vaarplezier. Je bevindt je hier ook vlak bij het Meerdaalwoud en het Heverleebos, met het prachtige speelbos Everzwijnbad. En aan het Zoet Water kun je heerlijk nagenieten op een terrasje.

7/ Spelen op de berg

Speelberg De Kosmos is een parel van openluchtrecreatie. Op deze speelheuvel kun je naar hartenlust ravotten. Er is een klein speelpleintje vanwaaruit je je via tunnels en glijbanen naar de speelkuil kan begeven. In het speelbos vind je talrijke spelelementen en voor de artiesten onder jullie is er het amfitheater.

8/ Bootje varen in de Westhoek

Het kanaal Ieper-IJzer strekt zich over ongeveer 14 km uit van de Kaai ('haven') in Ieper tot de Knokkebrug, waar het Kanaal in de IJzer uitmondt. Langs de boorden van het kanaal heeft de natuur vele gezichten. Een wandeling of fietstocht langs de oude jaagpaden staat borg voor een boeiende ontdekkingstocht. Maar je kunt er ook varen met een zonneboot, zonder vaarbewijs...

9/ Bosland op zijn best

Bosland is het grootste kindvriendelijke natuurgebied van Vlaanderen. Speelbossen, schatzoektochten, leerrijk leuke wandelingen, een 30 meter hoge uitkijktoren... je vindt het er allemaal. Sinds kort kun je zelfs aan de balie van de Soeverein, vlak bij het wandelgebied de Sahara, gratis een hangmat uitlenen.