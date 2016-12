De vzw Trage Weg ijvert al jaren voor meer en betere trage wegen. Dat zijn paden en wegen voor niet-gemotoriseerde verplaatsingen, voor wandelaars, fietsers en ruiters. Voor de tiende keer al organiseert de vzw de Dag van de Trage Weg, een dag waarop je kan struinen langs authentieke landwegen en verkeersveilige doorsteekjes in de wijk. En dat kan in heel Vlaanderen op zondag 16 oktober. Op de website ontdek je welke activiteiten in jouw buurt worden georganiseerd.

Info: www.dagvandetrageweg.be