Chinees sprookje

Net als twee jaar geleden creëren Chinese kunstenaars in de Antwerpse Zoo een sprookjesachtig lichtspektakel. Honderden reusachtige lichtobjecten in de vorm van kleurrijke dieren en bloemen zorgen nog tot 15 januari voor een betoverende sfeer. Mythische draken, sierlijke vogels, bloemen, lantaarns, pagodes... staan verspreid in de Zoo opgesteld. Oplettende bezoekers zullen ook heel wat dieren uit de dierentuin herkennen: de rode panda, bijvoorbeeld, maar ook de pagaodespreeuw, de Aziatische olifant en de Japanse nachtegaal. En terwijl de tuin op normale winterdagen om 16.45 uur de deuren sluit, kan je tijdens China Light Zoo even proeven de avondsfeer in zoo.

China Light Zoo, nog tot 15/01/2017, Antwerpse Zoo. Info: ZOOantwerpen.be/ChinalightZOO